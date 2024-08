Traffico Roma del 28-08-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Luceverdevedi trovati all’ascoltoin coda per lavori sul tratto Urbano della A24-teramo tra Portonaccio e la tangenziale est è in quest’ultima direzione code sulla stessa tangenziale Tra il bivio A24 è San Lorenzo in direzione San Giovanni in zona Casal Bruciato rallentamenti per incidente in via Igino Giordani in prossimità Piazza Edoardo persico al quartiere Aurelio terminati i lavori in via Anastasio II tra via Giuseppe Bartolo e via Giacinto de Vecchi rimosso lo scambio di carreggiata in corrispondenza del viadotto delle Fornaci riaperta anche Piazzale delle Gardenie a Centocelle e via Quirino Majorana in zona Gianicolense trasporto pubblico per lavori di potenziamento delle strutture nella stazione Termini attive Fino al prossimo 7 settembre modifiche per le linee fl2Avezzano ed ancora sulla lineaAncona per il di queste altre notizie potete ...