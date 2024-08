Scontro sulle pensioni Durigon conferma | | No alla stretta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Rischia di diventare incandescente il confronto nella maggioranza e nel governo. Come anticipato ieri a QN dal sottosegretario al Lavoro, Claudio, la Lega non solo non intende accettare l’ipotesi di mettere mano alle cosiddette finestre di uscita delleanticipate, per allungarle, ma rilancia su Quota 41, la possibilità di lasciare il lavoro con 41 anni di contributi a prescindere dall’età , sia pure con la correzione del ricalcolo contributivo dell’assegno. Ma i tecnici del ministero dell’Economia, guidato dal leghista Giancarlo Giorgetti, insistono sull’esigenza di ritoccare leanticipate, che tali sono fino a un certo punto, perché oggi prevedono pensionamenti a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, con l’aggiunta di tre mesi di ritardo per la finestra mobile.