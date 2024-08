Ragazzina violentata nei bagni di una stazione del Leccese | indagati due minorenni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 agosto 2024) A Maglie, piccolo centro del Salento, una vicenda drammatica ha sconvolto la comunità: unadi 14 anni denuncia una violenza sessuale subita neidellaferroviaria. Duerisultano oradalla procura per idi Lecce, mentre le indagini proseguono senza sosta per far luce sull’accaduto.Leggi anche: Omicidio Sharon Verzeni, gli investigatori sanno chi è l’uomo in bici. Si cerca il coltello nei tombini Inper incontrare un amico La tragedia si consuma il 28 luglio. La giovane, accompagnata dalla madre, arriva allaper incontrare un amico. Quest’ultimo, però, non è solo: con lui c’è un altro ragazzo. I tre entrano neidella, e lì si svolgono i fatti che porteranno alla denuncia. Dopo quell’incontro, la 14enne chiama la madre e chiede di essere portata al pronto soccorso di Scorrano.