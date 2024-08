Plotone rosso in azione così i giudici liberano i clandestini fermati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Al tribunale di Palermo scoppia un nuovo caso Apostolico. Non è stato convalidato il fermo di 5 tunisini trattenuti centro di trattenimento per richiedenti asilo di Porto Empedocle, aperto prima di Ferragosto. Tra l'altro, circostanza alquanto strana, i tunisini in totale erano sei e mentre per il primo era stato convalidato il fermo per gli altri cinque ihanno optato per la mancata convalida. Una decisione che rivela due cose. Una divisione interna ai togati e il ritorno di una Apostolico 2. La giudice che nell'agosto del 2018 protestava contro Salvini e i decreti Sicurezza che passò alle cronache per il suo impegno nel non convalidare i provvedimenti di trattenimento dei migranti.Possiamo dire tranquillamente che ce l'aspettavamo visto che il 14 agosto il nostro giornale titolava in prima pagina «».