Mazzocchi a RADIO CRC | Conte grande allenatore mi sta dando fiducia Quando parla dobbiamo fare una cosa

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Pasqualeha rilasciato un’intervista aCRC: dai suoi tatuaggi, alla famiglia, fino al rapporto con AntonioCRC, emittente esclusiva del Napoli, ha intervistato il difensore Pasquale, a pochi giorni dal match contro il Parma. La carriera dell’esterno destro azzurro è caratterizzata da momenti alti e bassi, ma Pasquale tiene a precisare: “Ci sono stati più momenti negativi che positivi nella mia carriera, masi vuole arrivare a certi livelli bisogna equilibrare le cose e mantenere l’entusiasmo”. Interessante anche il suo punto di vista sul rapporto con il quartiere in cui è cresciuto: “Con Barra ho un rapporto stretto, ho tanti amici là.si gioca in una piazza importante come Napoli è normale che non si riesca ad andare sempre in giro, ma io cerco sempre di mantenere un rapporto con il mio quartiere”.