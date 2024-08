Louis Vuitton Cup 2024 Quentin Delapierre | Abbiamo imparato molto nelle regate preliminari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Giornata di vigilia a Barcellona, dove domani scatteranno ledellaCupdi vela: in conferenza stampa, come riportato sul sito ufficiale della manifestazione, ha parlato ancheÂ, skipper del team francese Orient Express Racing, che si è mostrato ottimista sulle possibilitĂ del team transalpino di ben figurare, nonostante un gap di esperienza da colmare. Sui risultati ottenuti nei giorni scorsi a Barcellona: “Non è così frustrante. Sappiamo di non avere molta esperienza sul campo di gara, soprattuttopartenze, e nonavuto l’opportunitĂ di gareggiare contro un’altra barca durante la preparazione. Quindi, leper noi sono state un’esperienza incredibile per imparare il piĂą possibile“.