Lookman torna a lavorare in gruppo ma si ferma Zaniolo per infortunio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La più classica giornata in cui arrivano buone e cattive notizie: nel giorno in cui riinAdemola, l’Atalanta deve fare i conti con il ko di Nicolòper. A due giorni dal match di San Siro contro l’Inter, nell’anticipo di venerdì (30 agosto), insomma, la Dea perde un pezzo e ne ritrova un altro. Il nigeriano classe 1997 ha svolto la seduta insieme ai compagni, mettendo (definitivamente?) fine al caso che ha tormentato gli ultimi dieci giorni dell’Atalanta. La domenica prima della sfida vinta 0-4 sul campo del Lecce aveva chiesto di potera parte e non essere convocato: dietro c’era l’interesse del PSG, rimasto però fine a sé stesso. A Milano però non ci sarà, che affrontava la settiman fresco di debutto proprio domenica a Torino: primi 20 minuti nerazzurri con un gol e un’ammonizione.