LIVE Sonego-Paul 4-6 2-6 7-5 0-1 US Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro prova un’incredibile rimonta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 In rete lo sventaglio. break. 15-40 Serve&volley sulla seconda per, infilato dal passante di rovescio di. 15-30 Servizio e dritto! 0-30 Sbaglia di dritto. 0-15 Serveper primo nel 4° set.4-6, 2-6, 7-5! Con la risposta vincente di drittomette in atto il primo atto dell’operazione “”!!! 15-40 Non risponde di rovescio sulla seconda. 0-40 Dominio! Serie di dritti potenti e precisi. Tre set point! 0-30 Inside in e comoda chiusura!!! 0-15 Grande azzurro adesso. Non ha quasi modo di vincere punti, anche perché ha rallentato molto la spinta. 6-5 Ancora a zero! 40-0 Prima vincente. 30-0 Fucilata di dritto! 15-0 Servizio e volèe. 5-5 Servizio, attacco di dritto e appoggio. 40-30 Errore gratuito di dritto di. 30-30 Prima vincente.