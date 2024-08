L' insostenibile costo del desiderio di piacere a tutti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 28 agosto 2024)i costi: per alcuni di noi il successo esibito e, soprattutto, riconosciuto dagli altri è tutto. Succede così che ci convinciamo di avere un valore come persone solo quando abbiamo una carriera invidiabile, quando vinciamo costantemente nello sport, quando insomma familiari, amici e colleghi ci inviano il messaggio «quanto sei bravo». Un ruolo, quello del vincente, che, per quanto incoraggiato a livello sociale, ha unpsicoemotivo enorme e possibili conseguenze non trascurabili, fra cui, nell’ambito professionale, la dipendenza dal lavoro e l’esaurimento psicofisico.