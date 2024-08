L’impalpabile leggerezza dell’essere nell’Espressionismo Astratto di Terri Dilling

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 28 agosto 2024) acrylic with mixed media on canvas, 33?x53?Nell’arte contemporanea le tendenze espressive si declinano sulla base della personalità e dell’essenza pittorica di ciascun interprete, svelandone i pensieri e l’interpretazione che essi danno dell’osservazione di tutto ciò che appartiene al loro mondo, o che appare quotidianamente davanti ai loro occhi o ancora che corrisponde a quella dimensione ideale dentro cui riescono a entrare in contatto con il loro sé più profondo. Questo processo è tanto più vero quanto più lo stile scelto è informale, dunque completamente distaccato dalla figurazione descrittiva, poiché è in virtù dell’astrazione da tutto ciò che metterebbe in campo la parte razionale della mente che ci si può perdere all’interno della percezione, del sentire istintivo privato della gabbia della logica.