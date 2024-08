LE ULTIMISSIME Palacios ai dettagli Adli verso la Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Yacinelascia il Milan: nel futuro del centrocampista francese c’è la. Per il giocatore, non convocato nelle prime due partite di campionato, si era fatto avanti anche il Marsiglia di De Zerbi, ma l’ha spuntata il club viola: formula simile a quella già utilizzata per Tommaso Pobega, ceduto a titolo temporaneo al Bologna con diritto di riscatto attorno ai 12 milioni (oggi possibili visite mediche). Si tratta del terzo prestito nel giro di pochi giorni: prima die Pobega, settimana scorsa, era arrivata l’ufficialità del passaggio di Kalulu alla Juventus. E il mercato in uscita del Milan potrebbe non finire qui: Ismail Bennacer infatti, titolare contro il Torino ma in panchina per tutta la partita al Tardini, è apprezzato dall’Al-Qadsiah. Ha una clausola rescissoria da 50 milioni (trattabili).