Lariani a chilometro zero Dal gol del bomber Cutrone al debutto del 31enne Iovine L’emozione dei comaschi doc

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un punto, qualche rimpianto, diverse certezze. Dopo la fragorosa caduta nella gara d’esordio in casa della Juventus, si rialza subito il Como e torna da Cagliari confortato da una prestazione di spessore. Cesc Fabregas può essere soddisfatto, così come lo sono i due calciatoridel gruppo. A cominciare da Patrick, autore della rete del pareggio: "Ci tenevo tanto al gol anche perché è valso un punto importante. Credo anche che con un pizzico di fortuna ed attenzione in più probabilmente avremmo potuto anche vincere, ma va bene così", dice candidamente il. Conta soprattutto la reazione, dopo la sconfitta di Torino: "Siamo appena alla seconda giornata. Il nostro obiettivo è la salvezza, l’unico modo per farlo è essere compatti in allenamento e in partita", chiosa. Che però non è l’unico a sorridere.