Karma B dicono addio a Ciao Maschio | il nostro ruolo ci stava stretto In Rai c’è un’aria diversa

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dal 2022 affiancavano Nunzia De Girolamo a, ma ora la conduttrice dovrà fare a meno della loro presenza e ironia. Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi, ovvero leB, lasciano il late show del sabato di Rai 1, dove sono approdate al posto di Drusilla Foer. Nella prossima edizione, in partenza sabato 14 settembre, il duo di drag queen non sarà più presenza fissa nella trasmissione, come hanno annunciato sui social:, questo è un video un po’ particolare. Abbiamo deciso di condividere con voi una decisione molto importante che abbiamo preso. Noi condividiamo con voi che ci seguite tutta la nostra storia artistica, le nostre gioie, i nostri dolori, la nostra vita. Questa decisione è qualcosa che ha a che fare con la nostra vita professionale e anche personale.