Industria italiana Autobus incontro al Ministero e sciopero

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti L’Assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici didi Bologna, riunita il giorno 27 Agosto 2024, ha votato all’unanimità la proclamazione di un pacchetto di 16 ore di, di cui 8 ore da svolgersi il 3 Settembre in concomitanza con l’aldell’e del Made in Italy richiesto da Rsu e OO.SS. Il 2 Agosto, durante le commemorazioni per la strage alla stazione di Bologna, è arrivata la comunicazione di trasferimento di 77 lavoratori e lavoratrici allo stabilimento di Flumeri (AV).