Il portiere polacco ha annunciato l’addio a 34 anni dopo la rescissione con la Juventus Szczesny si ritira | Il fisico c’è il cuore no

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) "Il mio corpo si sentirebbe ancora pronto per le sfide, ma il mionon più. Ho dato tutto ciò che avevo. Sento che è giunto il momento di dedicare tutta la mia attenzione alla mia famiglia". E’ solo una parte del lungo messaggio rilasciato sui propri canali social da Wojciech, exdella, che ha deciso di dire basta con il calcio giocato. Il 34enne ha quindiil ritiro dai campi appendendo i guanti al chiodouna carriera di successo durata ben 18e iniziata nelle giovanili del Legia Varsavia e poi sbocciata dal 2006 nell’Arsenal, squadra che per tanto tempo è stata come una seconda casa. In maglia Gunners, ilha portato a casa due FA Cup e una Community Shield prima di trasferirsi in Italia, alla Roma.