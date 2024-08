Il Napoli di Conte Lukaku e…Parlano Scarlato e Mimmo Di Carlo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’ex giocatore delGennaro, primo capitano dell’era De Laurentiis, è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘ForzaSempre’. “La sfida di sabato col Parma non sarà affatto facile per i partenopei. La squadra emiliana ha tanto entusiasmo, è una neopromossa, ha giocatori importanti come Man, Bonny ma anche Cancellieri, poi nel suo staff ci sono tanti napoletani e campani, da Coppola e Troianiello. Insomma conoscono tutti bene la piazza napoletana, senza dimenticare oviamente Pecchia”. Contro il Parma, il“Gli azzurri dovranno affrontarli con il piglio giusto, dando seguito e non adagiandosi sulla prestazione offerta contro il Bologna.