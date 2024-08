I nuovi chef dovranno imparare alla perfezione i piatti preferiti di re Carlo III A partire dalle uova con formaggio che mangia la mattina a colazione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il trasferimento a Buckingham Palace avverrà solo nel 2027, a conclusione dei lavori di ristrutturazione attualmente in corso, ma reIII ha già chiesto ai suoi assistenti di effettuare una revisione del personale impiegato in vari settori nel palazzo reale più importante di tutti. A cominciarecucine Royal, dove ci si è resi subito conto della necessità di reclutareper i numerosi eventi e le visite ufficiali in programma nei prossimi mesi.