Frana Cerreto FdI | apprensione per i due agricoltori dispersi

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Roma. “Sono ore di angoscia che stiamo vivendo per i due, madre di 74 anni e figlio di 41, da ierimentre raccoglievano nocciole, colpiti da una bomba d’acqua che ha interessato il comune di San Felice a Cancello. La, ha travolto l’Apecar sul quale viaggiavano. Il veicolo è stato ritrovato dai soccorritori, ma al momento non c’è ancora traccia dei due occupanti. Le ricerche sono proseguite tutta la notte e sono tutt’ora in corso. Alla famiglia la mia totale solidarietà e sostegno, seguiamo tutti la vicenda con l’auspicio che si risolva nel miglior modo possibile.” – Lo dichiara il deputato casertano Marcodi Fratelli d’Italia. Le ricerche proseguono “in modo incessante”, scrive sui suoi canali social il sindaco di San Felice a Cancello, Emilio Nuzzo. Al lavoro vigili del fuoco, protezione civile, forze dell’ordine e vigili urbani.