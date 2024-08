False offerte su abbonamenti per gli autobus

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Attenzione alle fake news che circolano in rete. Ad essere colpita dalle classiche ‘bufale’ di internet questa volta è Start Romagna, l’azienda di trasporto pubblico che opera anche in provincia di Rimini. Da inizio agosto sono state tantissime le segnalazioni che fanno riferimento a post di Facebook e che promettonogratuiti per bus o treni regionali per tutti i residenti dell’Emilia Romagna. Un’offerta molto allettante che in realtà si è rivelata essere una vera e propria truffa. Si tratta di una falsa campagna di comunicazione di ‘Mi muovo’, lanciata sulla piattaforma da profili falsi per ottenere soldi o rubare l’identità degli ignari utenti che hanno avuto un eccesso di fiducia nella rete.