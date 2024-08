Cristiano Ronaldo dice che può dimostrare di essere il più grande… mentre l’attaccante punta a 1 000 gol

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 2024-08-28 16:31:50 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:ha affermato che la disponibilità dei filmati dei suoi gol gli dà un vantaggio rispetto a leggende del gol come Pelé, dopo che il capitano del Portogallo ha raggiunto il punteggio di 899 in carriera segnando per il club saudita Al Nassr. Pelé è considerato da alcuni il miglior marcatore di tutti i tempi: la Fifa attribuisce alla leggenda brasiliana 1.281 gol,il sito statistico SF ne stima un totale di 1.284. Il detentore del Guinness World Record per i gol ha accumulato il suo bottino in circa 550 partite esibizione,si pensa che il suo totale nelle partite ufficiali sia stato inferiore a 800, dando il via a un dibattito di lunga data su quali record siano più credibili.