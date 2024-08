Cittadini contro l’abbattimento del bosco di Gallarate | ambientalisti si arrampicano sugli alberi fermata attivista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Continua la mobilitazione die attivistidel boschetto di, nel Varesotto. Da giorni, infatti, un presidio di(alcuni dei quali si sono arrampicati sulle piante) promosso dal comitato ‘Difendiamo glidi’ sta impedendo il taglio degli arbusti dell’area verde di via Curtatone deciso dall’Amministrazione comunale. Non sono mancati anche attimi di tensione, con un blitz delle forze dell’ordine concluso con un’di 30 anni, Veronica,per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Processata per direttissima, la 30enne è stata rimessa in libertà e andrà a processo il prossimo 3 ottobre davanti al tribunale di Busto Arsizio. L'articolodeldisiproviene da Il Fatto Quotidiano.