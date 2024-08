Capacità di vendetta | il segno che da oggi passa alla resa dei conti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ariete La vostra esuberanza, potenziata dsplendida posizione di Marte-Giove, vi spinge a voler fare cento cosevolta e innuazione elaborate piani grandiosi per il futuro, manon sarete sostenuti dLuna, gli altri faticano a capirvi. Precisiamo che dalle ore 9.00 Luna sarà neldel Cancro per due giorni, così avrà modo di intercettare Venere chedomani in Bilancia. C'è qualcosa di nuovo anzi di antico nel rapporto di amore. Risveglio della gelosia. Toro Con lo Scorpione,in opposizione, avete alcune similitudini caratteriali, per esempio un certo gusto edi "". Ora potete vendicarvi anche in amore, nel senso che dovetemostrarvi sexy, lasciarvi coinvolgere da un sogno magico, fino all'estasi. Tutte le stelle, anche quelle "scandalose", tipo Urano, sono dvostra parte.