Basket femminile Lussignoli in formato Nazionale Pronta alla consacrazione in A2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) C’era Sophiaa rappresentare il Giussano nellaitaliana under 20 che ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Vilnius, in Lituania. "È stata un’esperienza bellissima quella di quest’estate con la, spero che ce ne saranno altre – dice la playmaker delle foxes –. Sul campo si vedeva che avevamo tutte fame di vittoria, con tanti talenti come Matilde Villa, che ho avuto la fortuna di avere come compagna di camera. Sentire da lei il suo vissuto cestistico mi ha aiutato tanto. Trovarsifine della manifestazione con la medaglia in mano, realizzare che era successo davvero, è stata una grande emozione".si è messa in luce nella passata stagione con la maglia del Giussano agli ordini di Aldo Corno.