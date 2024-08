A un passo dalla verità | la storia vera dietro il film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 28 agosto 2024) A un: lailDiretto da Yves Rénier (qui alla sua ultima regia prima della scomparsa), ilfrancese A unpropone un punto di vista privilegiato sulla vicenda del serial killer Michel Fourniret, tra i più crudeli e mostruosi assassini delladella Francia contemporanea. Il, tratto dal romanzo La mésange et l’ogresse di Harold Cobert del 2016, ripropone infatti gli eventi e i crimini di cui si è macchiato e di come si sia infine giunti – dopo molto tempo – al suo arresto. La, in particolare, si concentra sul lavoro congiunto della polizia belga e francese per portare all’arresto di Fourniret e della moglie. Uscito nel 2021, ilnon ha mancato di suscitare svariate polemiche per l’apparentemente mancato rispetto alle vittime.