WindTre Super Fibra | Internet e chiamate a 2299€ con modem Wi-Fi 6 e Amazon Prime incluso

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di martedì 27 agosto 2024)con tutto senza limiti,a 2,5 Gbps, è in oferta per i clienti mobili dell’operatore arancione con anche un anno di. Con questa tariffa, puoi navigare alla velocità di 2,5 Gbps in download grazie a una connessione inottica. Perfetto per streaming, gaming online e smart working senza interruzioni.Offerta ho in scadenza, non fartela scappare a soli 5,99€a 22,99€ha una vantaggiosa offerta per chi cerca una connessionead alta velocità e senza limiti:. Con un canone mensile di soli 22,99€, questa offerta si distingue per la sua combinazione di servizi esclusivi e accessori inclusi, rendendola una delle proposte più competitive sul mercato.