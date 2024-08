Vigor Senigallia dal campo tante buone notizie Mister Clementi con un mix di giovani ed esperienza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Si chiude il precampionato della, d’ora in poi tutte le gare avranno un peso specifico molto diverso, in sostanza si comincia a fare sul serio. È stato un inizio soddisfacente perche ha avuto la possibilità di provare, sperimentare e aggiustare. Un precampionato che ha messo in risalto alcune sorprese, su tutte Kone. Il funambolo classe 2007 ha fatto stropicciare gli occhi ai tifosiini a suon di giocate, assist e gol. Positivi anche Rotondo e Pjetri che non hanno alcuna intenzione di recitare il ruolo di comprimari nel corso della stagione. Rotondo, di ritorno adopo la positivaa Castelfidardo, è cresciuto enormemente ed anche Pjetri sta mostrando di poter reggere la categoria, stesso discorso vale per gli esterni Fernandez e Alessandroni che, dopo una fase di ambientamento, hanno mostrato ottimi margini di crescita.