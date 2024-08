US Open 2024 | avanti senza problemi Djokovic Fritz e Dimitrov Eliminato Rune

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Avanzano al secondo turnotroppii big impegnati nella prima giornata degli US. Su tutti Novak, che schianta in tre comodi set il moldavo Radu Albot con il punteggio di 6-2 6-2 6-4 in due ore e 7 minuti di partita. Esordio comodo dunque per Nole, che al suo rientro in campo dopo l’oro olimpico di Parigiconcede le briciole al suo avversario, bravo a superare i tre turni di qualificazione. Il serbo, numero 2 del seeding, affronterà ora il connazionale Laslo Djere, che ha rimontato e vinto in cinque set contro il tedesco Jan-Lennard Struff.anche GrigorÂ, che concede pochissimo al qualificato francese Kyrian Jacquet, e vince in tre set per 6-3 6-4 6-2. Il bulgaro trova ora l’australiano Rinky Hijikata, che ha superato in quattro set un Alejandro Davidovich Fokina sempre più in crisi.