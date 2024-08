Uranio impoverito il giudice dà ragione al tenente con la leucemia L’entità del risarcimento

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) Sergio Cabigiosu, 50 anni, è undi fanteria alpino affetto da una forma dimieloide cronica. Tempo fa ha presentato ricorso presso il Tribunale di Verona per ottenere il riconoscimento dei “benefici amianto” e il conseguente, imputando la sua malattia all’esposizione aimproverito e ad altre sostanze cancerogene durante una missione in Bosnia fra Febbraio e Luglio del 2001. I giudici veronesi, come ha comunicato oggi l’Osservatorio Nazionale Amianto, hanno accolto la richiesta del militare, e hanno condannato i Ministeri della Difesa e dell’Interno a riconoscerlo “vittima del dovere”. A Cabigiosu dovranno essere corrisposti i benefici spettanti per legge, per la cifra di 285.000 Euro, e gli assegni vitalizi mensili per un importo pari a 2.100 Euro che percepirà a vita.