Sulla rottura con Non c’è mai stato tradimento Entrambi abbiamo sofferto di depressione e abbiamo vissuto troppe cose in fretta

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 27 agosto 2024) Alice Campello e Alvaro Morata annunciano il divorzio: chiarire l’aria durante laIl 12 agosto, Alice Campello e Alvaro Morata sono andati sui social media per annunciare la loro decisione di separarsi dopo sette anni di matrimonio e quattro figli. Nelle loro dichiarazioni, si sono afti a dissipare qualsiasi voce o speculazione sul loro divorzio, sottolineando che la loro separazione non era dovuta a infedeltà o a qualsiasi forma di mancanza di rispetto. “Non c’è mai stata mancanza di rispetto, Solo molti continui malintesi che hanno lentamente logorato le”, ha condiviso Alvaro. Alice ha riecheggiato il suo sentimento, affermando: “Voglio chiarire, come ha fatto lui, che non c’erano terze parti o alcun tipo di mancanza di rispetto da parte di nessuno dei due”.