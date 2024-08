Spara all' amico e rimane paralizzato ma si difende non volevo ucciderlo

Leggi tutta la notizia su agi

Hato all'indirizzo del 23enne con cui stava avendo una lite, ma non avrebbe avuto intenzione di. Ascoltato davanti ai magistrati per l'interrogatorio di convalida, Francesco Russo, 29 anni, arrestato per tentato omicidio e porto abusivo di arma da sparo clandestina, ha ammesso in parte quanto già raccontato ai militari nei giorni scorsi ma si smarca rispetto alle intenzioni del suo gesto.  Secondo il racconto, Russo, commerciante di Joppolo, avrebbeto all'indirizzo del 23enne, rimastoper lesione del midollo, senza prendere di fatto la mira. Anzi: il colpo esploso con il revolver clandestino prelevato da casa di una zia sarebbe partito quando l'arrestato aveva appena preso un calcio in faccia ed era senza occhiali, ausilio indispensabile a causa di una forte miopia.