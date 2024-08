Sharon Verzeni i carabinieri sulle tracce del ciclista Esaminati i movimenti del conto corrente

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 27 agosto 2024) Ci sono alcune ipotesi sull’identità delripreso dalle telecamere a Terno d’Isola, quando è stata uccisa. Si tratterebbe di un uomo che non è ancora stato rintracciato. La sua testimonianza potrebbe rivelarsi utile per ricostruire quanto accaduto la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi. Ilha percorso in contromano via Castegnate nell’immediatezza del delitto e che potrebbe essere un testimone chiave o essere direttamente coinvolto nell’accoltellamento della donna. Si tratterebbe, insomma, di un passaggio che potrebbe rivelarsi decisivo nelle indagini., idel “” (ANSA FOTO) – cityrumors.itL’uomo, infatti, non ha ritenuto di rispondere all’appello degli investigatori che avevano invitato chi aveva visto qualcosa a presentarsi in caserma.