Ronda Rousey | Mi piacerebbe tornare in WWE ma non full time

(Di martedì 27 agosto 2024)ha lasciato la WWE nell’agosto 2023, subito dopo aver subito una sconfitta per mano di Shayna Baszler a SummerSlam e molte persone credevano che l’ex campionessa UFC non avrebbe mai più messo piede su un ring di wrestling. In particolare, i rapporti con la compagnia sembravano arrivati a un punto di non ritorno: a parte la sua breve apparizione in ROH,fu molto critica nei confronti di John Laurinaitis e Vince McMahon e denunciò pubblicamente alcuni comportamenti giudicati inappropriati di Drew Gulak nei suoi confronti. Nonostante questo, però, le cose potrebbero cambiare tra qualche tempo. Durante una sua ultima apparizione in streaming, la Baddest Woman on The Planet ha parlato del suo desiderio di riunirsi con Shayna Baszler in WWE.