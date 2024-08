Reazione a Catena i Parti in Quinta fanno il bis | gaffe sulla capitale USA

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 27 agosto 2024) Il mese di agosto si avvicina ai titoli di coda, masi continua a fare festa. Nella puntata del 27 agosto si è registrata un'altra bella vincita. Ancora una volta a battere cassa sono stati i campioncini chiamati ‘in', nati nel 2005. A sfidare questi giovani talenti è stato un gruppo di fratelli composto da Livia, Lorena e Fabio: i ‘Signori in Rosa'. Non è mancata una clamorosaa tema geografico e che ha lasciato gli spettatori alquanto stupefatti. Scopriamo che cosa è accaduto e a quanto ammonta la vincita ottenuta a fine serata da Marco, Michele e Jacopo. La clamorosadegli Stati Uniti d'America A guidare i Signori in Rosa verso la scelta di questo colorato soprannome è stato il fatto che il rosa è il loro colore preferito. Lorena, Livia e Fabio sono fratelli e provengono da Dalmine nella provincia di Bergamo.