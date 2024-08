Pensioni anticipate 2024 Capone UGL rilancia quota 41 per superare la Fornero

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di martedì 27 agosto 2024) Il leader dell’UGL, Paolo, ha espresso il suo parere favorevole per quanto riguarda la riforma delleattualmente all’esame del Governo ed in particolare la proposta voluta dalla lega, che mira ala rigidità in uscita imposta dalla Legge, che prevede l’introduzione di41 in una versione più leggera.favorevole sulla proposta di41 “light” Secondo, “La nuova proposta di riforma delleall’esame del Governo per l’introduzione di41 in formato più leggero, va nella direzione auspicata dall’UGL”. Il Segretario Generale dell’UGL ha dichiarato: “Resta un provvedimento su base volontaria, ovvero l’opportunità per il lavoratore di salvaguardare la qualità della vita a fronte di un ricalcolo dell’assegnostico su base interamente contributiva.