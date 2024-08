Paralimpiadi si parte Da Valentina a Ema e Maxcel | bolognesi a caccia di medaglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Bologna, 27 agosto 2024 –, finalmente. Dopo i Giochi di Parigi, che hanno regalato tante soddisfazioni alle Due Torri – gli ori di Gaia Giovannini e Julio Velasco nel volley, quello di Sara Errani nel doppio, l’argento di Federico Nilo Maldini nel tiro a segno e il bronzo di Gigi Samele nella sciabola –, ci sarà ancora tanta Bologna tra la Senna e gli altri impianti utilizzati dal comitato olimpico. Cinque atleti al via, da domani con speranze di podio. Speranze che non sono certezze solo perché il livello si alza ancora. Ma il percorso affrontato dai ragazzi delle Due Torri in questi anni è stato di primo livello. Attenzione a Emanuele Lambertini detto ‘Ema’. Lambertini ha solo 25 anni, ma è alla terza Paralimpiade. A Rio de Janeiro, nel 2016, era il più giovane in assoluto.