Oroscopo Paolo Fox 28 agosto 2024 | alta tensione per Pesci

(Di martedì 27 agosto 2024) L'diFox del 28si lascia guidare dalla splendida Luna in Cancro. Quando l'astro argenteo si trova in questo segno zodiacale, le sensazioni risplendono. Ciò, però, non significa che la giornata si prevede eccellente. Qualche intoppo di troppo non mancherà ma con le parole-guida del famoso astrologo italiano sarà possibile far sì che tutto possa andare meglio. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di mercoledì 28, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.28diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete consiglia di placare gli animi agitati, sia in famiglia che nel lavoro. Brami novità , ma non dovresti accelerare i tempi. Fai molta attenzione.