MotoGP | Marc Marquez sfortuna austriaca per Gresini Racing

(Di martedì 27 agosto 2024) Una caterva di guai pernell’ultimo weekend corso su. Sventure arrivate, chiaramente, nel momento migliore dello spagnolo che aveva un ritmo molto interessante in Austria che lo avrebbe potuto portare alla lotta per la vittoria con la moto succursale di Borgo Panigale. Purtroppo per l’esperto iberico che il prossimo anno correrà al fianco di Francesco Bagnaia nel box ufficiale di Ducati, il trittico valvola-abbassatore-contatto (con Franco Morbidelli, ndr.) hanno compromesso una gara che sembrava davvero propizia. Una piccola, grande, delusione per il pluricampione del mondo che comunque ha portato a casa un grandioso quarto posto al Red Bull Ring.