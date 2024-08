Michael Frison scomparso la madre | Troppi misteri ma non mi arrendo Troverò mio figlio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Sassari, 27 agosto 2024 – La scomparsa diin Sardegna continua ad essere un mistero. “Era arrivato in vacanza dai nonni il 2 luglio, un modo per festeggiare i suoi 25 anni, il compleanno era stato a fine giugno”, racconta la mamma Cristina al telefono con Quotidiano.net. “Doveva rientrare in Inghilterra il 13 luglio, aveva già il biglietto. Ma proprio quel giorno è sparito”. La fattoria e la ‘fidanzata’ Le ultime tracce diriportano a Luogosanto (Sassari), a una ‘fattoria’ gestita da una coppia, dove era andato a fare volontariato, così aveva raccontato alla. Con lui c’era una ragazza conosciuta in Inghilterra che lo aveva raggiunto in Sardegna. “Si è presentata come la sua fidanzata – spiega la mamma dial telefono -. Miomi aveva chiamato dicendomi che l’avrebbe raggiunto a casa dei nonni e che lui avrebbe voluto allungare la vacanza”.