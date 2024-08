Meteo | settimana dal caldo africano ma occhio a temporali e grandinate

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) L'Italia è sotto l'assedio del, con temperature che sfiorano i 40°C al Sud. Nonostante siamo ormai alla fine di agosto, sembra di essere in piena estate. L'anticiclone Caronte, che da metà luglio domina il nostro Paese, continua a portare afa e temperature da record. Mentre il mese della vendemmia si avvicina, il termometro non accenna a scendere, soprattutto al Centro-Sud. Roma registra ancora picchi di 36°C, mentre in Sardegna, Sicilia e Basilicata si arriva addirittura a 39°C. Ma attenzione, iltorrido porta con sé ancheimprovvisi. L'alta umidità e il calore estremo favoriscono la formazione di rovesci intensi. Nelle prossime ore, gli acquazzoni si sposteranno dal Nord verso il Centro-Sud, colpendo in particolare l'Appennino e alcune zone di pianura.