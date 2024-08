Meteo in Umbria | tornano gli ombrelli Allerta gialla per forti temporali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Perugia, 27 agosto 2024 -si cambia: dall'emergenza calore, al bollino giallo per il maltempo.anche di forte intensità sono infatti attesi oggi pomeriggio su gran parte dell'. Fenomeni che si concentreranno inizialmente sulla dorsale appenninica, per poi espandersi al resto della regione. Al punto che il Centro funzionale della Protezione civile regionale ha emesso un avviso di. Precipitazioni particolarmente intense potrebbero verificarsi nel ternano. Le temperature sono previste in sensibile diminuzione. Anche nella giornata di domani sono attese nuove precipitazioni, sempre a carattere di rovescio o. Il fine settimana dovrebbe tornare il sole. Ma ormai la morsa del caldo si è allentata.