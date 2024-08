Marchetti avvisa l’Inter | La Juventus getta la maschera ora insidia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 agosto 2024), esperto di calciomercato, dopo aver parlato del mercato dellalancia un avviso alsulla corsa scudetto.– Luca, su Tmw Radio,dopo gli ultimi movimenti in casa bianconera: «Koopmeiners? Laprende un giocatore unico a livello nazionale e forse anche internazionale. Segna tanto e copre molto campo, si inserisce in un contesto dove si sta facendo bene con dei giovani, in attesa dei grandi colpi del mercato. La Juve si toglie la, da possibile mina vagante si iscrive alla corsa perrenella lotta per lo Scudetto. Con Conceicao, Nico Gonzalez, Koopmeiners e l’ultimo obiettivo Sancho la Juvela».