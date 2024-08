Lukaku aspetta il semaforo verde | colpo di scena cosa è cambiato in poche ore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Sarà che entrambe necessitavano di una rivoluzione, ma stadi fatto che Napoli e Juventus hanno fatto la voce grossa in questo mercato estivo, spendendo quanto in Serie A nessuno avrebbe mai osato/potuto fare: circa 350 milioni di euro in due. Gli azzurri sono ancora alle prese con la vicenda Osimhen (25) ma De Laurentiis sta rispondendo con i fatti alle critiche che la tifoseria gli rivolge ormai da anni, accusandolo di non spendere abbastanza. A Torino, invece, hanno fatto all-in sul centrocampo: dovesse arrivare anche Koopmeiners (26), i bianconeri spenderebbero complessivamente 130 milioni per la linea mediana, suddivisi tra Thuram (23), Douglas Luiz (26) e l'olandese, per l'appunto. Prendiamo in considerazione affari non ancora conclusi ma che sembrano però destinati alla fumata bianca.