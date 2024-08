LIVE Fognini-Machac 5-7 1-6 3-6 US Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro cede in tre set

Leggi tutta la notizia su oasport

20.16 Si preannunciava un incontro difficile alla vigilia, e tale si è rivelato. Purtroppo non riesce l'impresa a Fabio, il quale ha tenuto botta solamente nel primo parziale. Si chiude immediatamente l'esperienza newyorkese del, forse l'ultima uscita nella Grande Mela della carriera del veterano ligure. 3-6 GAME, SET AND MATCH! Con l'ennesimo errore di rovescio dell'incontrodefinitivamente all'avversario. Passa Tomasin tre set con il punteggio di 7-5 6-1 6-3. 15-40 Non passa il rovescio di, due match point. 15-30 Gran prima per. 0-30 Si allarga più del dovuto il dritto inside-out di. 0-15 Palla corta di dritto dici arriva eaffossa in rete il rovescio.