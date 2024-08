LIVE Darderi-Baez 3-2 US Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro cambia volto al 1 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Lungo il rovescio di. 3-2 Avanti, con il terzo gioco consecutivo. 40-0 Lunga la risposta anche di dritto. 30-0 Non risponde di rovescio. 15-0 Smorzata di, punto suo! 2-2 Errore di rovescio. Siamo pari! 40-A Appena largo il dritto dal centro. Quarta chance. 40-40 Servizio e smash. 40-A Regalo di dritto Beaz. 40-40 Lungo il dritto difensivo di. 30-40 Prima vincente. 15-40 Risposta bassa e intelligente. Due palle break. 15-30 Il nastro impedisce al dritto didi superare la rete. 15-15 Gran rovescio lungoriga di. 15-0 Servizio dritto e comoda volèe. 1-2 E allora, rompe il ghiaccio annullando 3 palle break! A-40 Prima vincente! 40-40 Sotto la rete l’inside in dell’albiceleste. 40-A Errore di dritto. 40-40 Errore gratuito di dritto