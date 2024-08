La moglie di Gimbo | Più forte degli haters Ma sono molti di più quelli che lo amano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Chiara Bontempi, quella polacca, 12esima tappa di Diamond League, sembrava la proverbiale ‘mission impossible’, dopo tutto quello che suo marito aveva passato a Parigi. Ma se ti chiami Gianmarco Tamberi nulla è impossibile. E allora, come giudica la vittoria? "Sicuramente una ventata d’aria fresca. Uno spiraglio di luce dopo giorni veramente impegnativi e con un umore molto basso. Questo ci dà un po’ di felicità, finalmente, ma che certo non colmerà e non potrà sostituire quello che è accaduto alle Olimpiadi". Però intanto è un successo di prestigio e affatto scontato "Il fatto che Gianmarco, dopo tutto quello che ha passato sia fisicamente, non dimentichiamoci il problema di salute, sia mentalmente, sia riuscito ad arrivare in testa a tutti è un fatto positivo.