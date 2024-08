Investì e uccise un giovane motociclista in galleria a Napoli | identificato grazie ai video

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 agosto 2024)l’uomo alla guida dell’auto che lo scorso 20 agosto aha travolto Ciro Bianco,trovato da un tassista dolorante ed in stato confusionale e morto dopo in ospedale. Si tratta di un ottantenne napoletano denunciato per omicidio stradale. Nei suoi confronti è scattato anche il sequestro della patente. Anche l’auto è stata sequestrata. A risalire all’uomo il personale dell’Infortunistica stradale della polizia locale. Decisive le immagini disorveglianza dellae dei locali della zona. A minare l’iniziale dinamica ipotizzata della caduta autonoma i danni riscontrati sullo scooter e la tipologia di ferite riportate dalla vittima. Sul posto sono stati rinvenuti frammenti riconducibili ad altro mezzo diverso dallo scooter.