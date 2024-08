Il naufragio del Bayesian secondo il teorema matematico di Bayes | svelerà com’è affondato?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Ilè un superyacht a vela di 56 metri, costruito col nome di Salute nel 2008. Nel 2020 cambiò nome quando diventò di proprietà della moglie di Mike Lynch, perito nel recentedavanti alle coste siciliane. Lynch era un tycoon dell’alta tecnologia, co-fondatore tra l’altro di Autonomy, una spin-off informatica che, partita dal riconoscimento delle impronte digitali, si era trasformata in un colosso della gestione della conoscenza. In particolare, Autonomy ha sviluppato algoritmi fondamentali di pattern recognition (riconoscimento di forme o configurazioni complesse) sulla base dei metodii. Forse per riconoscenza, questo veliero iper-tecnologico fu ribattezzato