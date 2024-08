I maxi chicchi di grandine in Toscana danni a Castiglioncello Le immagini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Firenze, 27 agosto 2024 –disono caduti nel pomeriggio di oggi in diverse località della. Segnalazioni sono arrivate da Montaione, nell’Empolese, a Lucca, ma anche da Peccioli, nel Pisano, fino anel Livornese. “Sono grandi come palle da ping pong”, scrivono gli utenti su Facebook. Asi registranoad alcune strutture e veicoli. Tanta la preoccupazione dei cittadini.grandinate, temporali e temperature in calo: maltempo in, le notizie in diretta Nel pomeriggio di martedì 27 agosto il maltempo ha attraversato la, colpendo soprattutto le zone centrali e poi spostandosi verso la costa e il nord-ovest. Violenti temporali sparsi si sono scatenati nella regione, determinando anche un netto calo delle temperature.