I La Sad arrivano a Bergamo col Summersad Tour 2024 | Vogliamo che questa società apra gli occhi e cambi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 27 agosto 2024) Sono uno degli act più attesi del cartellone estivo del NXTdi Piazzale degli Alpini: i La Sad arriveranno avenerdì 30 agosto per la terzultima data del “” che quest’estate li ha portati in giro per l’Italia dopo il successo all’ultimo Festival di Sanremo. Theø, Plant e Fiks – questi i tre componenti del gruppo – con il loro stile unico, punk e colorato, sono stati una delle rivelazioni dell’ultima rassegna sanremese che li ha portati alla ribalta nazionale con “AUTODISTRUTTIVO”, brano scritto insieme al frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti. I Pinguini Tattici Nucleari sono stati anche ospiti – nel brano “MALEDETTA VITA” – dell’ultimo disco della band, “ODIO LA SAD”, che è stato certificato disco d’oro al pari del singolo sanremese.