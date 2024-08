Giuseppina a 88 anni dispersa in montagna per 4 giorni come si è salvata | un miracolo!

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) Maccagno con Pino e Veddasca (Varese) –Bardelli, 88, è stata ritrovata viva dopo quattrotrascorsi nei boschi. Una storia di sopravvivenza e coraggio che ha tenuto in ansia tutta la comunità e che si è conclusa domenica mattina con un ritrovamentoso., residente a Malnate, era uscita mercoledì scorso per una battuta di caccia ai funghi insieme al figlio Sergio. I due si sono separati per pochi minuti, ma durante quella breve pausa l’anziana ha avuto un capogiro. “Si è rialzata subito dopo, ma forse ha perso l’orientamento e ha lasciato il sentiero che conosceva da oltre 40”, spiega Roberto, l’altro figlio. Pochi istanti dopo, un altro capogiro l’ha fatta scivolare in una scarpata coperta di felci alte fino a un metro e mezzo.